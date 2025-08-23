Θεσσαλονίκη: Πέθανε 30χρονη έγκυος από ανακοπή καρδιάς

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς μια 30χρονη έγκυος στο Κρυονέρι Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8).

Σύμφωνα με το typosthes.gr, η γυναίκα, με καταγωγή από την περιοχή, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της στο σπίτι της λόγω ανακοπής καρδιάς. Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για την άμεση διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η 30χρονη εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.