Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο αγόρι υπέστη έγκαυμα σε παιχνίδι αναψυκτηρίου

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε ένα αγοράκι 5 ετών με έγκαυμα στο χέρι, ύστερα από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικού παιχνιδιού σε αναψυκτήριο της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες: ο 43χρονος ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου και ο 58χρονος ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση 14 παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ενός φωτιστικού σωλήνα LED.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Τούμπας–Τριανδρίας συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες (17-08-2025), δύο ημεδαποί ηλικίας 43 και 58 ετών. Ειδικότερα, σε αναψυκτήριο όπου λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ανήλικος υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι κατά την επαφή του με ένα από αυτά. Κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Με πληροφορίες από thestival.gr