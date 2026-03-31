Θεσσαλονίκη: Πειθαρχική έρευνα για την κατανάλωση προϊόντων κάνναβης από μαθητές σε εκδρομή

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ζήτησε την πειθαρχική διερεύνηση περιστατικού κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης από μαθητές λυκείου της Θεσσαλονίκης κατά την παραμονή τους στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Το περιστατικό έγινε γνωστό πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου, όταν η αστυνομία στα Ιωάννινα ενημερώθηκε για μεταφορά στο νοσοκομείο ανηλίκου, από σταθμό του ΕΚΑΒ, με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος, μαζί με συμμαθητές του, είχαν μεταβεί σε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης (βιομηχανικής κάνναβης, που όμως η πώληση και διάθεσή της σε ανηλίκους απαγορεύεται από τον νόμο), από όπου προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν. Μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ακόμη μαθητή του σχολείου, που μετά την κατανάλωση των προϊόντων, αποχώρησε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση, έχοντας απολέσει τον προσανατολισμό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο υπάλληλος του καταστήματος από όπου οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν τα προϊόντα κάνναβης, η καθηγήτρια- αρχηγός της σχολικής εκδρομής και η μητέρα του ανηλίκου, ο οποίος νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα αφέθησαν όλοι ελεύθεροι και ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων και για την υπόθεση αναμένεται τώρα να οριστεί δικάσιμος. Οι μαθητές με τους συνοδούς τους επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον κ. Κόπτση, όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους. «Έδωσα εντολή για ΕΔΕ με το που πληροφορηθήκαμε το περιστατικό, γιατί πρωτίστως και πάνω από όλα μάς ενδιαφέρει η ασφάλεια των μαθητών. Εάν και εφόσον από τα στοιχεία της πειθαρχικής διερεύνησης προκύψουν ευθύνες οποιουδήποτε, ακόμη και από αμέλεια, αυτές θα αποδοθούν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόπτσης.