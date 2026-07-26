Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Πυλαία και τον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου

Η Πυροσβεστικές Δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τις φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία και στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πυλαία, κοντά στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου δεν απειλήθηκαν σπίτια και υποδομές, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ