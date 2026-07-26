ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Πυλαία και τον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΤΙΕΣ ΠΥΛΑΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

 Η Πυροσβεστικές Δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τις φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία και στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πυλαία, κοντά στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου δεν απειλήθηκαν σπίτια και υποδομές, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 