Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ βγήκε από το λεωφορείο και διαπληκτίστηκε με οδηγό ΙΧ

Επεισόδιο ανάμεσα σε έναν οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΘ και ενός Ι.Χ. σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14/3) στη Θεσσαλονίκη, επί της Εγνατίας Οδού, στην κεντρική στάση «Αντιγονιδών».

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο οδηγός του Ι.Χ. στη Θεσσαλονίκη φέρεται να είχε σταθμεύσει το όχημά του στη λεωφορείο, παρεμποδίζοντας έτσι την ομαλή κυκλοφορία του λεωφορείου.

Ο οδηγός του ΟΑΣΘ, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έκανε νόημα στον οδηγό του αυτοκινήτου να φύγει από το σημείο, ωστόσο αρνήθηκε. Αφού ακινητοποίησε το όχημά του γεμάτο επιβάτες, κατέβηκε και άρχισε να λογομαχούν.

Όμως, το επεισόδιο επεκτάθηκε γρήγορα, με τους δύο οδηγούς να διαπληκτίζονται έντονα και τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν και να τους χωρίζουν.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ για το επεισόδιο

Οι ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ διευκρινίζουν πως ο ΟΑΣΘ, μετά το επεισόδιο του οδηγού του και του οδηγού του Ι.Χ. οχήματος, έθεσε σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλό του.

Σε σχετική του ανακοίνωση, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τονίζει πως τέτοια περιστατικά βίας δεν είναι αποδεκτά και όποιος δεν τηρεί τον οργανισμό λειτουργίας, δεν έχει χώρο στον Οργανισμό.