Θεσσαλονίκη: Οβίδα πιθανόν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε προβλήτα του λιμανιού

Εργασίες έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι συνεργείο δυτών, το οποίο εντόπισε μεταξύ άλλων και οδειδωμένο πυρομαχικό υλικό, και πιο συγκεκριμένα οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο.

Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο στη Θεσσαλονίκη, και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς.