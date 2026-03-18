Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα γηπέδου

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση από προβολέα γηπέδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Μακεδονία» το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Περίπου στις 15:00 το μεσημέρι, ο άνδρας έπεσε από τον προβολέα του γηπέδου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μέχρι ώρας, η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, επρόκειτο για άνδρα νεαρής ηλικίας, περίπου 30 ετών.

Με πληροφορίες από Μακεδονία, thestival