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Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

The LiFO team
The LiFO team
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΡΟΣ 79ΧΡΟΝΟΣ ΠΤΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Ένας άνδρας 79 ετών κατέληξε μετά την πτώση του από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, όταν, κάτω από συνθήκες τις οποίες ερευνούν οι αρμόδιες αρχές, ο 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιάτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

 
 
 


 

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