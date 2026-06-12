Θεσσαλονίκη: Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Ένας άνδρας 79 ετών κατέληξε μετά την πτώση του από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, όταν, κάτω από συνθήκες τις οποίες ερευνούν οι αρμόδιες αρχές, ο 79χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιάτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ



