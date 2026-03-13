Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά

Κατέληξε ο 20χρονος που είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00 το βράδυ στην οδό Αργοναυτών, όταν ένας ή περισσότεροι άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον νεαρό, σε επεισόδιο που φέρεται να σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 20χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί του Τμήματος Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.