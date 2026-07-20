Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη γυναίκα - Παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

Τη ζωή της έχασε μία 71χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε στη 13:00 το μεσημέρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Περδίκα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η γυναίκα κινούνταν πεζή εκτός διάβασης, όταν παρασύρθηκε από το τουριστικό λεωφορείο, που οδηγούσε 61χρονος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Στη συνέχεια συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου, ενώ για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ