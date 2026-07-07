Θεσσαλονίκη: Νεκρή 24χρονη μέσα σε διαμέρισμα στις Συκιές

Νεκρή, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) μία 24χρονη σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Μετά τον εντοπισμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές διέταξαν τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, τα αποτελέσματα της οποίας θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου.

Τη νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου εντόπισε την 24χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Νεκρή 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστικής, που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά, δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης - Συκεών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ