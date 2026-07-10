Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη σε τροχαίο με απορριμματοφόρο - Ήταν αθλήτρια του ΠΑΟΚ

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια μιας 15χρονης αθλήτριας της δεύτερης ομάδας του ποδοσφαίρου γυναικών, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε ανάμεσα στους κόμβους Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν, παρά τις προσπάθειές τους.

Το νεαρό κορίτσι αποτελούσε ένα από τα μεγάλα ταλέντα του συλλόγου και μάλιστα αυτό το καλοκαίρι είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης γυναικείας ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για το τροχαίο με την 15χρονη

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».