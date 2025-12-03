Θεσσαλονίκη: Νεαρός αποπειράθηκε να βιάσει συνομήλική του, κλειδώνοντάς την στο σπίτι του

Για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση συνελήφθη 24χρονος, στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν ο 24χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισε το θύμα, επίσης 24 ετών, και σταθμεύοντας το όχημα μπροστά της, την έπεισε να τη μεταφέρει στο σπίτι της.

Αντ’ αυτού όμως, τη μετέφερε στο δικό του σπίτι, όπου, με τη βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η 24χρονη αντιστάθηκε, οπότε ο άντρας υπαναχώρησε και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε διπλανό χωριό, όπου την εγκατέλειψε αβοήθητη.

Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν χθες, Τρίτη, τον 24χρονο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.