Θεσσαλονίκη: Nέα αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ με 38 συλλήψεις

Nέα αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ΑΠΘ.

Λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο ΑΠΘ, όπου είχαν σημειωθεί ρίψεις μολότοφ και χρήση δακρυγόνων με περισσότερες από 300 προσαγωγές και έναν τραυματισμό αστυνομικού, οι Αρχές επενέβησαν εκ νέου στον χώρο του ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα αστυνομική επιχείρηση συνδέεται με συγκέντρωση φοιτητών που είχαν οργανώσει προβολή ταινίας, καθώς μετά τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου, είχε δοθεί εντολή να μην πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εντός των χώρων του πανεπιστημίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρότι η προβολή είχε προγραμματιστεί για τις 20:00 το απόγευμα, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες παρέμειναν στο σημείο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές τόσο στους γύρω δρόμους όσο και εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου εντόπισαν άτομα που δεν είχαν αποχωρήσει.

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν 48 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 38 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.