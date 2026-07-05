Θεσσαλονίκη: Μια 7χρονη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της

Στη Θεσσαλονίκη μία 7χρονη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 25χρονου πατέρα της για έκθεση ανηλίκου.

Η ανήλικη εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Όπως έγινε γνωστό, μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου η 7χρονη εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Το παιδί είχε εξέλθει της οικίας τους χωρίς την εποπτεία ενηλίκου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς συνέβη αυτό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews