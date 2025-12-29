Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα - Νεκρή μία ηλικιωμένη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην οδό Επταλόφου στην Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής.

Το ζευγάρι είχε εγκλωβιστεί και μετά τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, η 71χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο διασωληνωμένη, καθώς είχε υποστεί ανακοπή.

Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η φωτιά επεκτάθηκε και στον παραπάνω όροφο της πολυκατοικίας, όπου βρισκόταν μία μητέρα με τα τρίδυμα παιδιά της αλλά και τη γιαγιά τους, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν επίσης από την Πυροσβεστική.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από emakedonia.gr