Θεσσαλονίκη: Με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου η 4χρονη, που δάγκωσε πιθανότατα τσακάλι

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 4χρονη, την οποία δάγκωσε πιθανότατα τσακάλι, όταν επιχείρησε να το χαϊδέψει το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ, στον υπαίθριο χώρο εστιατορίου, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου.

Καθώς έπαιζε μαζί με άλλα παιδιά σε χώρο κοντά στα τραπέζια του εστιατορίου και λίγα μέτρα μακριά από τους γονείς της, η 4χρονη είδε ένα τετράποδο, το οποίο παρέμενε απομονωμένο και δεν πλησίαζε την παρέα. Το παιδί φέρεται να το πλησίασε για να το χαϊδέψει.

Θεσσαλονίκη: Η επίθεση του ζώου στο παιδί και τα σοβαρά τραύματα που του προκάλεσε

Το ζώο επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το αρχικά στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη, ενώ στη συνέχεια το άρπαξε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα και μεγάλη αιμορραγία.

Οι γονείς της και οι εργαζόμενοι του εστιατορίου κινητοποιήθηκαν άμεσα για να σώσουν την 4χρονη, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Αν και τα τραύματά της είναι σοβαρά, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, μαρτυρίες περιγράφουν ένα μικρόσωμο ζώο, το οποίο δεν έμοιαζε ούτε με λύκο ούτε με σκύλο. Κατόπιν έρευνας, η συμπεριφορά του φέρεται να παραπέμπει σε άγριο σαρκοφάγο. Για τον λόγο αυτό, τα πρώτα συμπεράσματα οδηγούν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για τσακάλι. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Με πληροφορίες από το ERTNews