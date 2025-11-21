Έδεσσα: Με οξεία ηπατική ανεπάρκεια ζευγάρι που έφαγε μανιτάρια - Ψάχνουν μοσχεύματα

Ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών, ενώ υπάρχει κινητοποίηση για μοσχεύματα.

Έχουν επικοινωνήσει με το Ιπποκράτειο και το Λαϊκό για να βρεθούν μοσχεύματα, ενώ έχει γίνει ήδη αίτημα και προς την Ιταλία, σε περίπτωση που δε βρεθούν στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, έχοντας καταναλώσει μανιτάρια, που συλλέχθηκαν από το βουνό και ύστερα από την επιδείνωση της υγείας τους διακομίσθηκαν χθες στο ΑΧΕΠΑ.