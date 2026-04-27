Θεσσαλονίκη: Κρατούμενη καταγγέλλει αστυνομικό για γενετήσιες πράξεις εις βάρος της

Στη σύλληψη ενός αστυνομικού προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία κρατούμενης, η οποία τον κατηγορεί για γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 41χρονη καταγγέλλει τον 54χρονο, με βαθμό αρχιφύλακα, ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της κατά τη μεταγωγή της με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ., από τις γυναικείες φυλακές Θηβών, όπου κρατείται, προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Η καταγγελία της ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη καθ’ οδόν, στο ύψος των Τεμπών. Όπως κατέθεσε η 41χρονη, ο αστυνομικός ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, ενώ, εκτός από την ίδια, μεταφέρονταν δύο ακόμη κρατούμενες.

Ο αστυνομικός -εκτός από τις πράξεις που περιγράφονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, θωπείες- φέρεται επίσης να της πρότεινε να συναντηθούν ερωτικά σε κάποιο αστυνομικό τμήμα κατά μήκος της διαδρομής και σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένη στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος. Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβη.

Εις βάρος του αστυνομικού έχει σχηματιστεί δικογραφία, σύμφωνα με την οποία η κρατούμενη φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ για να μην αποκαλύψει όσα είχαν συμβεί -ποσό που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα μοιραζόταν με τις δύο άλλες γυναίκες της μεταγωγής.

Αφού συνελήφθη, ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.

Με πληροφορίες από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων