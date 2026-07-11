Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη σε γιατρό για τον θάνατο 14χρονης μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου

Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, η οποία είχε υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021.

Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε τον γιατρό ένοχο για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα, τον αθώωσε για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου.

Η υπόθεση της πλαστογραφίας αφορούσε την υπογραφή της ανήλικης, την οποία, σύμφωνα με την κατηγορία, ο γιατρός είχε πλαστογραφήσει ενόψει της επέμβασης. Η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου συνδεόταν με το βίντεο από το χειρουργείο, το οποίο είχαν ζητήσει οι γονείς της 14χρονης πριν προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στον γιατρό κανένα ελαφρυντικό. Ωστόσο, αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και απαγόρευση διενέργειας οποιασδήποτε ιατρικής πράξης.

Παράλληλα, ως παρεπόμενη ποινή, του επιβλήθηκε απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για έναν χρόνο.

Στην απολογία του, ο χειρουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος την εμπειρία του σε τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Ο ίδιος γιατρός είχε καταδικαστεί άλλες δύο φορές για παρόμοιες υποθέσεις, που αφορούσαν θανάτους ασθενών μετά από ανάλογες χειρουργικές επεμβάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις του είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή, ενώ οι αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες.

Οι δύο προηγούμενες καταδίκες φαίνεται πως είχαν ληφθεί υπόψη και από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, όταν αποφάσισε την παραπομπή του σε δίκη για τον θάνατο της 14χρονης.

Τότε, μεταξύ των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, ήταν και η απαγόρευση συμμετοχής σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση της 14χρονης Γεωργίας είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη, καθώς η ανήλικη πέθανε μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου στην οποία είχε υποβληθεί.