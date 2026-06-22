Θεσσαλονίκη: Καταδικασμένος για ναρκωτικά ο ρασοφόρος που επιχείρησε να διακόψει το Pride

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον 27χρονο ρασοφόρο που το Σάββατο επιχείρησε να παρεμποδίσει την Πορεία Υπερηφάνειας Thessaloniki Pride στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φωνάζοντας συνθήματα προς τους συμμετέχοντες.

Όπως προέκυψε μετά την προσαγωγή του από τις αστυνομικές αρχές, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, πρόκειται για 27χρονο άνδρα που έχει καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Δράμας σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και ενός μήνα. Παράλληλα, φέρεται να έχει κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού εν καιρώ ειρήνης, καθώς δεν παρουσιάστηκε για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Το περιστατικό στο Thessaloniki Pride

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αμύνης.

Δύο άνδρες με ράσα εμφανίστηκαν κατά μήκος της διαδρομής της πορείας και άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε» προς τους συμμετέχοντες.

Σε κάποια στιγμή, ο ένας από τους δύο ξάπλωσε μπροστά σε άρμα που συμμετείχε στην πορεία, επιχειρώντας να εμποδίσει τη διέλευσή του.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο παρενέβησαν άμεσα, απομάκρυναν τον άνδρα από το οδόστρωμα και οδήγησαν και τους δύο στην αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο 27χρονος έχει κάποια επίσημη σχέση με την Εκκλησία ή αν ανήκει σε συγκεκριμένο θρησκευτικό φορέα.