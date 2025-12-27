Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα σε σύμπραξη για διαπραγματεύσεις απευθύνουν 18 αγροτικά μπλόκα

Την άμεση επίλυση «προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση» ζητούν με ανακοίνωση τους εκπρόσωποι δεκαοκτώ αγροτικών μπλόκων, που συναντήθηκαν το μεσημέρι στην Επανομή, απευθύνοντας κάλεσμά σε συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι διαφάνηκε μεταξύ άλλων «η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» και επισημαίνεται:

«Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις, όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο -ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς».

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων

Ξανά έκλεισε το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Τι ισχύει σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει στην Βουλγαρία, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι η ουρά που έχει σχηματιστεί από νταλίκες είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Στην Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, νωρίτερα οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 20:00.

Εκ νέου αποκλεισμός στον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ