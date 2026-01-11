Θεσσαλονίκη: «Ήταν αιμόφυρτη, ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος» - Η στιγμή που έπεσε η οροφή στο εμπορικό κέντρο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε οροφή σε κατάστημά του.

Η πτώση σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 στον χώρο του εστιατορίου του εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν γεμάτος κόσμο, με το ατύχημα να δημιουργεί αμέσως πανικό, καθώς τραυματίστηκε μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη φέρεται να υπέστη κακώσεις στο κεφάλι και στον αυχένα.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, εργαζόμενοι της εταιρείας σεκιούριτι τοποθέτησαν παραβάν προκειμένου να καλύψουν την τραυματία και να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Περπατούσα και ξαφνικά στο χώρο που βρίσκονται τα εστιατόρια, έπεσε η οροφή. Χτύπησε μια γυναίκα. Ήταν αιμόφυρτη. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος», ανέφερε μιλώντας στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Άνδρες σεκιούριτι που ήταν εκεί έστησαν ένα παραβάν και καλύψανε την τραυματία. Το έδαφος ήταν γεμάτο αίματα. Είχαν βάλει και κορδέλα να μην πλησιάζει κανείς τον χώρο», κατέληξε.