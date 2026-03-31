Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη βρέθηκε με ζώνη δεμένη στον λαιμό, χωρίς ρούχα και με τραύματα στο πρόσωπο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση θανάτου της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας, όταν μία φίλης της 59χρονης, ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Τότε οι Αρχές μετέβησαν στην μονοκατοικία που διέμενε, εντοπίζοντας την άτυχη γυναίκα νεκρή στο κρεβάτι της.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκε με ζώνη δεμένη στον λαιμό, χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω, ενώ έφερε και πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπό της.

Θεσσαλονίκη: Ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου αναμένεται η εξέταση που θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία των Αρχών, δημιουργούν ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, από την έρευνα στο διαμέρισμα δεν προέκυψαν ίχνη παραβίασης, αν και ο χώρος ήταν αναστατωμένος. Αυτό οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο, ο δράστης να ήταν γνωστός στο θύμα ή να μπήκε με τη θέλησή της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 59χρονη είχε μετακομίσει πρόσφατα στο διαμέρισμα και μάλιστα φέρεται να είχε δώσει προκαταβολή για την αγορά του.

Με πληροφορίες από thestival.gr