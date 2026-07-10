Θεσσαλονίκη: Aτύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair - Tραυματίστηκε επιβάτης

Η εταιρεία Ryanair εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε εν ώρα πτήσης αεροσκάφους της, το οποίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Γερμανία.

Όπως έγινε γνωστό, σχεδόν μία ώρα μετά την απογείωση του αεροπλάνου, ένα παράθυρο έσπασε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός επιβάτη.

«Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Καταλάβαμε κατευθείαν πως υπήρξε αποσυμπίεση, γιατί χάσαμε έδαφος», δήλωσε επιβάτισσα της πτήσης.

«Ουρλιαχτά, τσιρίδες, φωνές... εγώ στην αρχή νόμιζα πως κάποιος άνοιξε καταλάθος την πόρτα κινδύνου», πρόσθεσε η ίδια μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.

Αναφορικά με τον επιβάτη από τη Σερβία που καθόταν δίπλα στο παράθυρο, η ίδια είπε πως το ευτυχές ήταν ότι φορούσε ακόμα τη ζώνη του. «Είχε περάσει σχεδόν με τους ώμους μέσα από το παράθυρο», περιέγραψε.

Η μαρτυρία της επιβάτισσας:

Η απάντηση της Ryanair

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία και προσθέτει για τον τραυματισμό του επιβάτη:

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Με πληροφορίες από Thestival