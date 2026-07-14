Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα στην Περαία - Μήνυμα από το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Εστάλη μήνυμα από το 112
Στις 18:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Όσιας_Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ