Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα στην Περαία - Μήνυμα από το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Εστάλη μήνυμα από το 112

Στις 18:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Όσιας_Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ