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Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα στην Περαία - Μήνυμα από το 112

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΠΕΡΑΙΑ ΜΗΝΥΜΑ 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Εστάλη μήνυμα από το 112

Στις 18:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

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