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Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λιβάδι Θέρμης

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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