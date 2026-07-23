Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λιβάδι Θέρμης

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Λιβάδι #Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 11 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026 ​

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος άνδρας για τη φωτιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου