Θεσσαλονίκη: Φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση αγροτοδασικής έκτασης στην περιοχή Νεοχωρούδα του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ενώ εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά στη Νεοχωρούδα: Στην επιχείρηση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες και 12 πυροσβεστικά

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πρόκειται για την δεύτερη πυρκαγιά, σήμερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Νεοχωρούδας εκδηλώθηκε περίπου 2,5 ώρες μετά από την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Σουρωτής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου και να υποστηρίζει τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ