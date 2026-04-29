Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας - Πετάει πράγματα από το μπαλκόνι

Ένας 20χρονος φοιτητής, απειλεί να πέσει από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 3ο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός βρίσκεται σε πολυκατοικία στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να βρίσκεται σε έντονη ψυχολογική αναστάτωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι και ζητά τη βοήθεια ψυχολόγου.

Λίγο πριν το περιστατικό μάλιστα, φέρεται να είχε ζητήσει από φίλους του να προσευχηθούν μαζί του, απαγγέλλοντας την προσευχή «Πάτερ ημών».

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με στόχο την ασφαλή έκβαση του περιστατικού.

