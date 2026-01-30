Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για τον 28χρονο τραυματία του μοιραίου τροχαίου στη Ρουμανία

Εξιτήριο πήρε ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους συνολικά επτά άνθρωποι.

Ο 28χρονος νοσηλεύτηκε από χθες, οπότε και έγινε η αεροδιακομιδή του από τη Ρουμανία, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε από τους γιατρούς καλή, δεν φέρει κακώσεις και κατόπιν τούτου έλαβε την άδεια να φύγει.

Την ίδια ώρα, αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμφανίστηκε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ