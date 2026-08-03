Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για την 4χρονη που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο το 4χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο σε πάρκο της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης. Το παιδί νοσηλευόταν στο «Γ. Γενηματάς».

Μέσα από σχετική ανακοίνωση ο δήμος Παύλου Μελά, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από το ύφασμα των ρούχων του κοριτσιού, έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το μικρόσωμο ζώο ήταν τελικά τσακάλι.

Δήμοι ζητούν λήψη μέτρων μετά την επίθεση άγριου ζώου στη Θεσσαλονίκη

Όπως έγινε γνωστό, αγέλη με τσακάλια εντοπίστηκε από υπαλλήλους εταιρίας φύλαξης, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι και σε περιοχή της Θέρμης με τους επιστήμονες να συνιστούν ψυχραιμία.

Παράλληλα, οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από το Δασαρχείο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ληφθούν μέτρα εντοπισμού και απώθησης των άγριων ζώων από τις κατοικημένες περιοχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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