Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν οι δολοφονίες των δύο γυναικών - Ο 52χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και βιασμό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των δύο γυναικών, οι οποίες εντοπίστηκαν νεκρές σε πολυκατοικία στη Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνίασε τις ανθρωποκτονίες τους, που φέρεται να διαπράχθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2024 και 24 Ιουλίου 2025, στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα σήμερα συνελήφθησαν κατόπιν ενταλμάτων, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η μία από τις δύο γυναίκες, 46 ετών, φέρεται να έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης, με την εμπλοκή ενός ακόμη άνδρα, 50 ετών, ενώ η σορός της βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Η δεύτερη γυναίκα, 41 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε προχωρημένη σήψη στο δώμα της πολυκατοικίας, ωστόσο ο 52χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατό της, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές ιατροδικαστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες γνώριζαν τον κατηγορούμενο μέσω κοινής χρήσης ναρκωτικών. Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις αρχές τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ ο 52χρονος ομολόγησε ότι τη σκότωσε τον Οκτώβριο του 2024.

Η 41χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025, με την εξαφάνισή της να δηλώνεται μία εβδομάδα αργότερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΕΡΤ