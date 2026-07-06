Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων - Διέπρατταν κλοπές

Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων τεσσάρων ανήλικων μελών συμμορίας που εμπλέκονται σε κλοπές, στη Θεσσαλονίκη.

Στην ταυτοποίηση συνέβαλε η αξιολόγηση προανακριτικού υλικού και η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Σε βάρος των ανήλικων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δράση της συμμορίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται σε πέντε περιπτώσεις κλοπής και συγκεκριμένα σε κλοπή Ι.Χ. φορτηγού και σε τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, πράξεις που τελέστηκαν κατά το διήμερο 13 έως 15-05-2026, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.

Οι εμπλεκόμενοι νεαροί, αποκόμισαν παράνομο όφελος αφαιρώντας χρηματικό ποσό, διάφορα προϊόντα και αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι, είχαν διαφύγει από ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερες συμπεριφορές που διώκονται ποινικά και σε εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews