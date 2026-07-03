Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών

Κύκλωμα που φέρεται να συνδέεται με οργανωμένους οπαδούς αθλητικού σωματείου στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσαν οι αρχές, έπειτα από έρευνα για επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων, βίαια επεισόδια και διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στην υπόθεση συνελήφθησαν 20 άτομα, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Από τους συλληφθέντες, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 πρόσωπα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων προέκυψε εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε 46 περιστατικά οπαδικής βίας που δεν είχαν καταγγελθεί. Παράλληλα, καταγράφηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών στη διάρκεια οκτώ αθλητικών αγώνων, καθώς και 88 ακόμη περιπτώσεις διακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επιθέσεις, βίντεο και επίδειξη ισχύος

Οι αρχές κατηγορούν τα μέλη της οργάνωσης ότι σχεδίαζαν και πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον οπαδών άλλων ομάδων. Ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφονταν σε βίντεο και αναρτώνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την επίδειξη ισχύος στον οπαδικό χώρο.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις σοβαρές υποθέσεις. Ανάμεσά τους είναι επίθεση σε οπαδό αντίπαλης ομάδας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επίθεση με σφυριά και αρπαγή μοτοσικλέτας, καθώς και οργανωμένη επίθεση μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας, στο πλαίσιο εσωτερικής αντιπαράθεσης για τον έλεγχο συνδέσμου φιλάθλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης περιστατικό υπόθαλψης του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος, ήδη προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας, διώκεται και ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης φέρεται 30χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και διαφεύγει τη σύλληψη.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και άλλους χώρους, οι αρχές κατέσχεσαν όπλα, μαχαίρια, φυσίγγια, περισσότερα από 1,6 κιλά κάνναβης, ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, ναρκωτικά χάπια, ζυγαριές ακριβείας, δύο αυτοκίνητα και 8.610 ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών, υπόθαλψη εγκληματία, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές σε αθλητικούς χώρους, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άλλα αδικήματα.

Στην υπόθεση εφαρμόζονται και οι επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Την πρώτη ημέρα των απολογιών, οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους επιβλήθηκε και απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων του σωματείου τους.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 35χρονος, ο οποίος διώκεται για διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και υπόθαλψη σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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