Θεσσαλονίκη: Εξαετής κάθειρξη σε 20χρονο για παιδική πορνογραφία

Σε εξαετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 20χρονος, με την κατηγορία ότι κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με την αναγνώριση των ελαφρυντικών της μετεφηβικής ηλικίας και του πρότερου σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη

Ο 20χρονος είχε συλληφθεί πέρσι τον Φεβρουάριο και σύμφωνα με τη δικογραφία, από το σκληρό δίσκο και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Απολογούμενος ενώπιον του Κακουργιοδικείο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλο μέρος του επίδικου υλικού «κατέβηκε» εν αγνοία του κατά την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο.