Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό έξω από το τουρκικό προξενείο

Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., που ήταν σταθμευμένο έξω από το τουρκικό προξενείο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε γύρω στις 2.15 τα ξημερώματα και σ’ αυτήν συμμετείχαν γύρω στα δέκα άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οι δράστες έριξαν δέκα αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εναντίον του σταθμευμένου περιπολικού, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη, ενώ έγιναν εννέα προσαγωγές ατόμων, χωρίς όμως να προκύψει κάτι επιβαρυντικό εις βάρος τους.

Το συμβάν ερευνάται από τις Αρχές.