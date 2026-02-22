Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που υπό την επήρεια μέθης παρενοχλούσε επιβάτες σε πτήση

Επιβάτης σε κατάσταση μέθης προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τραυμάτισε αστυνομικό.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για 30χρονο, ο οποίος είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στους επιβάτες, όσο και στο πλήρωμα του αεροσκάφους, αγνοώντας τις εκκλήσεις του πληρώματος και του πιλότου.

Μετά την προσγείωση, οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχισε να έχει την ίδια συμπεριφορά, εξυβρίζοντας και απειλώντας αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό στον Αξιωματικό Υπηρεσίας.

Ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.