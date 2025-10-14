Θεσσαλονίκη: Ένοχη νηπιαγωγός για 4χρονο που ξέφυγε από το σχολείο και βρέθηκε στον δρόμο

Ένοχη κρίθηκε η νηπιαγωγός, για το 4χρονο που ξέφυγε από το σχολείο και βρέθηκε στον δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.

Το μόλις τεσσάρων ετών παιδί ξέφυγε από την τάξη του νηπιαγωγείου και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο, σε περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη.

Για το συμβάν κατηγορούμενη βρέθηκε η νηπιαγωγός του, η οποία κρίθηκε ένοχη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς της ελαφρυντικό.

Στην απολογία της, η νηπιαγωγός ανέφερε: «Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή». Η ίδια, όπως ανέφερε, διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης. Το νήπιο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και τα πρώτα λόγια που είπε ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι», σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα.

Την καταδίκη της νηπιαγωγού είχε ζητήσει η αρμόδια εισαγγελέας, η οποία επισήμανε, ότι το παιδί πέρασε από τρεις διαφορετικές πόρτες -της τάξης, του κτιρίου και της αυλής- προτού καταλήξει εκτός του σχολείου, στον δρόμο.