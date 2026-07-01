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Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση σε δύο σπίτια - Πέντε άτομα τραυματίστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΕΚΡΗΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: ErtNews
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Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πυλαία.

Άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στο σπίτι του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μισής ώρας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο voria.gr, από τη φωτιά στο σπίτι της κ. Νέστορα τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, εκ των οποίων η ίδια και οι γονείς της. Μάλιστα, η μητέρα της νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

 
 
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