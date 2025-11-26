Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, σε είσοδο πολυκατοικίας στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι πυρπόλησαν με γκαζάκια είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα, στην οδό Σμύρνης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Όπως αναφέρεται μάλιστα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας ξύπνησαν πανικόβλητοι λόγω της ισχυρής έκρηξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όμως σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς η είσοδος της πολυκατοικίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, από τα οποία εξερράγησαν τα δύο, με τις Αρχές να ερευνούν ποιο ήταν το κίνητρο αλλά και ο στόχος της επίθεσης.