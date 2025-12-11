Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 90χρονος που έθαψε σκύλο ζωντανό - «Νόμιζα ότι είχε πεθάνει»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 90χρονος που συνελήφθη αφού έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος, αφού του επιβλήθηκε κατηγορία για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, φέρεται να δήλωσε στην ανακρίτρια πως νόμιζε ότι το ζώο, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ήταν νεκρό.

Η ΕΛΑΣ δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο σκύλος. Ο 90χρονος φαίνεται προτού θάψει το ζώο σε χωράφι να το φίμωσε και να το έδεσε.

Ο σκύλος εντοπίστηκε τυχαία από περαστικό και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο το ξέθαψαν με τα χέρια τους και το μετέφεραν άμεσα σε κτηνιατρείο της περιοχής.

Στον 90χρονο επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.