Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο γιατρός για την παρενόχληση ανηλίκου

Απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 74χρονος γιατρός που συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών) σε ασέλγεια, τελεσθείσα από γιατρό. Απολογούμενος, ο 74χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, κάνοντας κατά πληροφορίες λόγο για ψηλάφηση στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Θεσσαλονίκη: Η καταγγελία σε βάρος του γιατρού

Ο γιατρός στη Θεσσαλονίκη προφυλακίστηκε μετά από καταγγελία, στην οποία προέβη ένας ανήλικος και ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.