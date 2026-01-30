Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του, στη Θεσσαλονίκη.

Κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην Αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτριά του.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θρεσσαλονίκης. Ο καταδικασθείς εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.