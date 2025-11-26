Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μέντα, θυμάρι και δυόσμο από τα παρτέρια του δήμου

Άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη έκλεψαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα από τα παρτέρια του δήμου, τα οποία φυτεύτηκαν πολύ πρόσφατα.

Από τα παρτέρια «εξαφανίστηκαν» η μέντα, το θυμάρι, ο δυόσμος και άλλα αρωματικά φυτά.

Πριν από μερικές ημέρες, η αντιδημαρχία Πρασίνου, φύτεψε σε δώδεκα παρτέρια της Νέας Παραλίας περίπου 1.500 αρωματικά φυτά, με σκοπό την προώθηση της αναβάθμισης του συγκεκριμένου χώρου. Οι υπάλληλοι τοποθέτησαν από λεβάντα, μέντα και θυμάρι έως δενδρολίβανο, αρμπαρόριζα, δυόσμο, πράσινη και μπλε λεβαντίνη.

Περίπου τέσσερις ημέρες μετά όμως, διαπιστώθηκε ότι πιθανότατα περισσότεροι από ένας, ήδη έκλεψαν πάνω από 30 φυτά, ξεριζώνοντας τα από το χώμα και αφήνοντας άδειες τρύπες. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης των παρτεριών, τα συνεργεία εντόπισαν τις απώλειες, τις οποίες και θα φροντίσουν να αντικαταστήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο.

«Η αποκατάσταση του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση του δήμου, αλλά η φροντίδα και η διατήρησή του είναι κυρίως υποχρέωση των δημοτών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, αναφερόμενος στις κλοπές των φυτών από τα παρτέρια.

Τέλος, δήλωσε πως εάν κάποιος από τους πολίτες έχει οικονομική αδυναμία στο να προμηθευτεί τα αρωματικά φυτά για το μπαλκόνι ή τον κήπο του, να προσέρχεται στα φυτώρια του δήμου, προκειμένου να του δίνονται αντί να ξεριζώνονται.