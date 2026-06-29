Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για πορεία του «Ρουβίκωνα»

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας».

Τα μέλη του «Ρουβίκωνα», φορώντας μπλούζες με την παλαιστινιακή σημαία, πραγματοποίησαν πορεία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όσον αφορά τη δικαστική έρευνα, η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων.

Η πορεία, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρουβίκωνα, χαρακτηρίστηκε ως «αντι σιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή», προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου που μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του «Ρουβίκωνα» για την πορεία

«Αντισιωνιστική περιπολία σε εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Αντισιωνιστική περιπολία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου προς την Πλατεία Μαβίλη, όπου έχει παρεισφρήσει παρασιτικά το Ισραηλινό κεφάλαιο, μαζί με συντρόφους/συντρόφισσες από τον Διαρκή Αγώνα για την Ταξική Απελευθέρωση και την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ενός ιδιότυπου εποικισμού πολλών μεγαλουπόλεων από το κεφάλαιο, εγχώριο και – κυρίως – εισαγόμενο.

Η βία ενός κεφαλαίου που πρέπει διαρκώς να αυξάνεται για να διατηρήσει τις δομές εξουσίας που παράγει βρίσκει τον στόχο της στην κοινωνική βάση. Με το πρόσχημα της επένδυσης και της ανάπτυξης της οικονομίας, Ισραηλινά (και όχι μόνο) funds αγοράζουν μαζικά παραλίες, γειτονιές, και χωριά, μετατρέποντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών σε μετανάστες στον ίδιο τους τον τόπο. Όσο τα νούμερα ανεβαίνουν και το χρήμα ρέει μονόδρομα προς τα πάνω, τόσο βλέπουμε τα κοινωνικά και φυσικά αγαθά να μετατρέπονται σε επενδύσιμο εμπόρευμα, τις παραλίες να τσιμεντώνονται, τους υδροβιότοπους να καταστρέφονται, και τα ενοίκια να τριπλασιάζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ισραηλινοί σπεύδουν να «επενδύσουν» τα ματωμένα από την γενοκτονία λεφτά τους σε Airbnb και άλλα καταλύματα ή οικόπεδα-φιλέτα, τα οποία το ελληνικό κράτος ξεπουλάει σε τιμές ευκαιρίας. Ενώ ο λαός της Παλαιστίνης και του Λιβάνου σφαγιάζεται, οι τουρίστες σιωνιστές, στρατιώτες του IDF και οι οικογένειές τους καταφθάνουν κατά χιλιάδες με κρουαζιερόπλοια, μετατρέποντας τα επενδυτικά τους τσιφλίκια σε πηγές εισοδήματος ή σε τόπους ξεκούρασης από τους βιασμούς και τις δολοφονίες αμάχων και παιδιών στη Γάζα.

Οι ισραηλινές επενδύσεις αποτελούν μέρος της τακτικής «ήπιας δύναμης» του σιωνιστικού κράτους, ένα εργαλείο οικονομικής μόχλευσης του κράτους στο οποίο επενδύουν ώστε να ασκούν επιρροή σε θέματα εμπορικής συνεργασίας και διεθνών σχέσεων. Ταυτόχρονα, δημιουργούν τεράστια κέρδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την διατήρηση της πολυδάπανης, διεθνούς προπαγανδιστικής μηχανής του Ισραήλ (Χασμπάρα).

Όσο κι αν κράτος και κεφαλαίο συνεργάζονται εμπορικά και πολεμικά με το τρομοκράτος του Ισραήλ, εμείς θα επιβάλουμε με την παρουσία μας πως οι γενοκτόνοι και οι σιωνιστές είναι ανεπιθύμητοι στις πόλεις μας.

ΕΞΩ ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ρουβίκωνας».

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