Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο για τον θάνατο 67χρονου στον Εύοσμο

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 38χρονου άνδρα που συνελήφθη την Παρασκευή (29/5) για την υπόθεση θανάτου του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι το βράδυ της Παρασκευής βρισκόταν μαζί με το θύμα και έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως ισχυρίζεται, κάποια στιγμή ο 67χρονος κατέρρευσε στο πάτωμα και εκείνος προσπάθησε να του προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 67χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σύλληψη 38χρονου ημεδαπού στο πλαίσιο διερεύνησης ανθρωποκτονίας 67χρονου άντρα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 67χρονου ημεδαπού, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 38χρονο άντρα.

Πρόκειται για ημεδαπό, στην οικία του οποίου στην περιοχή του Ευόσμου, βρέθηκε, αρχικά, σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι ο 67χρονος, ο οποίος κατέληξε, πρωινές ώρες σήμερα (30-05-2026), σε νοσοκομείο που είχε διακομισθεί.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ