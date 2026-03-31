Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία εις βάρος της 77χρονης για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ασκήθηκε εις βάρος της 77χρονης για τον θάνατο του 82χρονο συζύγου της, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Τα ευρήματα από την αξονική τομογραφία στη σορό του ηλικιωμένου άνδρα «έδειξαν» προθανάτιες κακώσεις, όπως αναφέρουν πηγές που ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο θάνατος του 82χρονου στη Θεσσαλονίκη

Κατά τις ίδιες πηγές το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη ο 82χρονος και οδήγησε στον θάνατό του το περασμένο Σάββατο φαίνεται πως συνδέεται με τις παραπάνω κακώσεις.

Για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της 77χρονης, η οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι γνωστά έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκαν στη σορό του 82χρονου.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα στη Θεσσαλονίκη αποδίδεται σε ισχαιμικό επεισόδιο.