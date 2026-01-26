Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αγωγός νερού διαλύεται και τραυματίζει εργαζόμενους

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή του εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, εδώ και δύο μέρες.

Συνεργείο της ΕΥΑΘ εργαζόταν επί ώρες αργά χθες βράδυ για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε δυνατός θόρυβος.

Το εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Ένας υπάλληλος εκτινάχθηκε ψηλά από την πίεση του νερού του αγωγού, έπεσε μέσα στον αγωγό και μετά πιάστηκε από τα κάγκελα, προσπαθώντας να βγει μόνος του.

Άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ ήδη από την Εταιρία, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο υπάλληλος που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο κι έλαβαν εξιτήριο.