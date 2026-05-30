Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος «χτυπά» πίστα καρτ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε πίστα καρτ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση κατά τη διάρκεια διεθνούς αγώνα με συμμετοχές από περισσότερες από 36 χώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο αγώνας βρίσκονταν σε εξέλιξη. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή παρέσυραν τέντες, εξοπλισμό και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha ορισμένα αντικείμενα «προσγειώθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά».

Θεατές και μέλη της διοργάνωσης αναστατώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Παρά την ένταση του φαινομένου και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το απρόσμενο καιρικό φαινόμενο διέκοψε προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα, ενώ οι διοργανωτές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Alpha

